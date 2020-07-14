港交所巴曙松：倘美實施負利率　影響不容忽視

他又認為，美元未來或面對其儲備地位受威脅的影響，不過目前仍未有其他可以取代美元的貨幣選擇。

巴曙松指，新冠肺炎疫情受控時間未能確定，企業在一段長時間內無法重啟，甚至有部分要面臨倒閉，料在最壞情況下，經濟低增長及債務危機將同時出現，而全球經濟或呈「W形」或「L形」復甦。

他又提到，按過去經驗，每當經濟出現重大調整或衝擊，大宗商品市場都會出現大波動，市場動盪亦為政府及投資者等帶來挑戰。

他認為，疫情難令世界回到「互利共贏」的全球化狀態，疫情加劇各國彼此不信任，保護主義抬頭，或重新考慮產業鏈布局，重要戰略產業會重返本土，而與安全性有關的產業鏈管制正在擴大，至醫療設備、藥品等產品，預料區域合作將會因而加強，供應鏈分散。

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