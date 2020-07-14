周大福上季港澳零售挫近七成　淨關閉3港店

「零售值」是按於零售點網絡和其他渠道向顧客銷售產品以相應功能貨幣計值的最終零售價計算。「同店銷售」是指來自於2019年4月1日前開業並於2020年6月30日仍然續存的周大福珠寶及周大福鐘錶直營零售點的零售值，惟不包括加盟店及其他渠道的零售值。

集團指出，季內中國內地、香港及澳門的零售需求繼續受到疫情及不穩的宏觀經濟環境所影響。不過，中國內地的同店銷售隨着業務恢復已較上一季度有顯著改善，情況令人鼓舞，因而中國內地同店銷售跌幅收窄至11.2%，而香港及澳門的同店銷售則分別下跌72.5%及93.2%。

集團季內於中國內地淨開設49個零售點，包括淨開設45個周大福珠寶零售點(當中淨關閉29個直營店及淨開設74個加盟店)，以及淨開設3個SOINLOVE零售點、4個MONOLOGUE零售點及淨關閉1個T MARK零售點、1個周大福鐘錶零售點及1個ENZO零售點。於香港、澳門及其他市場，集團淨關閉3個位於香港的周大福珠寶零售點。於2020年6月30日，集團合共有3,896個零售點。

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