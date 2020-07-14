德昌電機上季生意大跌三成　惟6月開始回復去年水平

季內外幣匯率變動為集團營業額帶來負面影響，減少1,000萬美元。對比2020年6月30日止季度與去年同季度之平均匯率，減少主要由於人民幣及歐元兌美元疲弱所致。

期內汽車產品組別的營業額按年下跌2.49億美元或41%。未計入貨幣效應，汽車產品組別的營業額下跌2.4億美元或39%。其中，亞洲地區營業額下跌2%；歐洲地區下跌58%；美洲地區下跌60%。

汽車產品組別於亞洲地區的營業額輕微下跌。部分中國市場分部之增長，如剎車系統、閉合系統、溫度管理系統及傳動、引擎及傳動油泵，抵銷部分輕型汽車產量減少的影響。

主席及行政總裁汪穗中表示，如之前預測，全球疫情帶來前所未有的影響導致季度營業額水平較去年同期大幅減少。儘管中國需求逐步持續改善，但北美洲及歐洲地區汽車產品客戶訂單至6月才顯著回復。由於疫情擴散及持續不穩定，現階段無法準確預測餘下年度的營業額。近期每周營業額已接近一年前的水平，無迹象顯示德昌電機創新產品及技術之需求長久下跌。工商用產品組別首季表現令人滿意，部分應用產品分部需求增長抵銷宏觀經濟收縮為外界帶來的負面影響。

至於汽車部件組別，令他特別感到鼓舞的是，德昌電機於改善燃油經濟成效、減少排放及啟用電氣化各範疇的產品訂單增加，這些範疇正代表最少未來十年行內最重要的科技關鍵。

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