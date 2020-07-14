【300年最慘】英經濟蕭條 今年財赤恐飆至逾3萬億元

外國傳媒報道，英國預算責任辦公室(OBR)周二(14日)發布報告指出，英國經濟正步入300年以來最糟糕的一年，同時也將面臨二戰後和平時期以來最大赤字，料經濟要到2022年底才會回到疫情前水平，惟復甦速度「相當不確定」，且不太可能是V形。

該獨立監督機構在報告中敘述英國經濟恐面臨3種情景，皆顯示經濟將出現300年以來最嚴重衰退與赤字大增。

OBR預測，英國今年經濟將萎縮12.4%，赤字金額恐高達3,220億英鎊(約3.1萬億港元)，赤字佔GDP比率由13%飆至21%。在最壞情況下，今年英國經濟萎縮幅度則達14.3%。

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