晨星：新經濟股值博率有限　航空業盈利料2023年始恢復

晨星發表第3季亞洲市場展望，雖然預期疫情帶來的短期嚴峻形勢持續至今年底，但維持對長期經濟影響輕微的看法。目前財政政策支持和寬鬆貨幣政策對股市有支持作用。然而，資本市場於第3季持續波動，走勢取決於疫情發展和經濟復甦步伐。投資者應選股時應考慮資產負債表穩健、現金流強的企業，並在估值較低時候吸納。

該行亞洲股票研究總監陳麗子認為，現時新經濟股估值偏高，值博率有限。由於這些股分將出現調整，未來在新經濟股的配置上會有較多篩選，包括公司財政狀況。

至於《港區國安法》對香港的影響，她表示，在法案細節公布前，市場的確存在憂慮和不確定性，但相關情緒已經減退，而且不少公司繼續來港上市，有利刺激市場情緒。投資者現時較關注疫情反覆及對企業基本面的影響。

股票分析員蘇汝哲預計，航空業的盈利會在2023年才會恢復至去年水平。以中國為例，即使疫情受控，內地航空公司受惠於國內航線，這些公司在6月仍錄得虧損，預計虧損情況持續至今年第4季。

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