【國泰撲水】港府委任唐家成及袁國強出任董事局觀察員

獲政府委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權。他們會得到出席董事局會議的通知；出席董事局的會議並在席上發言；獲得所有發給董事局的資料和文件；及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。

政府於6月決定運用土地基金向國泰航空投資273億元，包括195億元的優先股(附帶可分離的認股權證)及78億元的過渡貸款，以期在疫情引發對航空業界的威脅下，維護香港作為國際航空樞紐的地位。根據政府與國泰航空的有關投資協議，政府可委派兩名觀察員進入國泰航空董事局，直至國泰航空向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，以及從政府贖回所有優先股為止。

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