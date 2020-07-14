內地客買港私宅宗數及金額佔比 同創近7季新低

受到疫情及「封關」措施影響，內地買家購入港樓比率下跌。美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，今年首季一、二手住宅個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，當中內地買家(以買家姓名拼音辨別)，佔香港樓市住宅註冊量個人買家比率，由去年第4季下跌約2.1個百分點至約7.4%。若以金額計算，今年首季註冊金額比率跌至約11.5%，較去年第4季跌約1.9個百分點，兩者皆創近7個季度新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，一手市場中，今年首季內地買家購入香港一手住宅所佔的宗數比率，亦按季下挫約2.2個百分點至12.4%。綜觀今年首季，一手推盤因應疫情及抗疫措施減少，新盤註冊量按季跌約五成，但同期內地買家購買一手物業減少超過六成，反映內地買家入市買入新盤的比率大幅減少。值得留意的是，內地買家對豪宅的熱情未有因疫情而減退，在今年首季的逾億元一手註冊金額當中，有超過六成為內地買家，帶動內地買家佔一手私樓註冊金額比率，上升至約21.6%，創出近5季新高。

至於二手方面，他指出，今年首季二手住宅的註冊宗數及金額均按季下跌約一成，期內內地買家購買二手物業的個案亦下跌超過兩成，該類買家佔二手宗數比率，由去年第4季約7.4%下跌至今年首季約6.4%，重返2019年首季相若水平。若以金額計算，內地人購入二手住宅物業的金額下跌超過兩成半，當中所佔二手註冊金額比率，按季下跌約1.8個百分點至今年首季的8.3%，創近6季新低。

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