新盤動向：OCEAN MARIN原價加推36伙　平均呎價1.68萬

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI系列，開售以來銷情理想，累售1,538伙，套現逾140億元。其中OCEAN MARINI加推最後一批單位應市，共涉36伙，大部分為極優質高層海景單位。該批單位實用面積由794至1,062方呎，扣除最高折扣優惠後，折實平均價16,801元，售價1,186.8萬至1,910.2萬元，呎價14,854至18,108元。撇除景觀、樓層等因素屬原價加推。

發展商亦發出第5輪銷售安排，落實於本周六(18日)上午11時發售新價單36伙，同日招標形式推售1伙四房連平台及天台複式單位，實用面積1,476方呎，將於10月31日下午2時截標。

同時，OCEAN MARINI及KOKO HILLS展覽廳作出最新安排，本周三(15日)起重新開放並採取新一輪升級防疫措施，以保障客人、代理及員工健康。每日上午11時至下午2時半為預約時段，下午2時半至3時半將進行清潔消毒，故不招待客人，下午3時半起為開放予公眾時段。

所有時段每組客人連代理不可多於4人，每次参觀人數上限為60人，每個區域每次只限不多於3組客人參觀。而每位進入展銷廳的客人、代理及員工均需填寫健康申報表及聯絡資料。公司並快將推出一對一Zoom專線，讓客人可安坐家中透過視像進一步了解項目資訊。

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