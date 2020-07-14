中銀書面登記政府1萬元長者客戶 周三起收到款項
2020年07月14日 18:20
東網電視更多新聞短片
中國銀行(香港)(02388)表示，首批成功以書面登記領取「現金發放計劃」10,000元的長者客戶，即1955年或以前出生且於7月4日或之前登記的人士，將於周三(7月15日)起經指定帳戶收到款項。客戶如在書面登記表格上已填寫流動電話號碼，將會收到該行短訊通知，款項已存入帳戶。
倘客戶未有在書面登記表格上提供流動電話號碼，該行會根據銀行的通訊記錄向客戶發出短訊、電郵或郵寄通知。此外，中銀香港是唯一提供兌付政府10,000元支票服務的銀行，已領取支票的市民可到該行任何一家分行辦理兌現支票，其中34家分行更設有支票處理專窗。
在目前疫情情況下，該行建議，客戶毋須急於在發放現金首天到分行查閱帳戶結餘或兌現支票，可選擇在稍後時間或分行人流較少的時段到分行辦理。
另為求防疫抗疫，該行分行已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓排隊輪候服務的客戶保持適當距離及縮短客戶在分行的逗留時間。同時，該行會為進入分行的客戶量度體溫及提供酒精搓手液，而進入分行的客戶亦須佩戴口罩。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！