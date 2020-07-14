中銀書面登記政府1萬元長者客戶　周三起收到款項

倘客戶未有在書面登記表格上提供流動電話號碼，該行會根據銀行的通訊記錄向客戶發出短訊、電郵或郵寄通知。此外，中銀香港是唯一提供兌付政府10,000元支票服務的銀行，已領取支票的市民可到該行任何一家分行辦理兌現支票，其中34家分行更設有支票處理專窗。

在目前疫情情況下，該行建議，客戶毋須急於在發放現金首天到分行查閱帳戶結餘或兌現支票，可選擇在稍後時間或分行人流較少的時段到分行辦理。

另為求防疫抗疫，該行分行已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓排隊輪候服務的客戶保持適當距離及縮短客戶在分行的逗留時間。同時，該行會為進入分行的客戶量度體溫及提供酒精搓手液，而進入分行的客戶亦須佩戴口罩。

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