第一太平料下半年豪宅成交量回落

本港豪宅買賣市場氣氛有所回升，第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民指出，近期本港豪宅買賣市場氣氛有所回升，尤為顯著的是5,000萬至2億港元的買賣市場，該類物業大多提供約5%折扣足以吸引買家。鑑於疫情反覆爆發以及不確定的政治形勢，一眾豪宅買家將海外房地產納入投資考量。

該行指出，今年第二季上述成交金額範圍的買賣宗數達到131宗，按季增19%。該行住宅投資及銷售部主管、資深董事張作基先生則指，上季度港島錄得數宗逾2億元的豪宅成交，而新界豪宅則以其低密度生活方式吸引自用買家進場。事實上，期間該區豪宅價格意外反彈2.1%，其餘類別豪宅則於第二季跌價1%至3%不等。

該行的第二季住宅銷售研究報告指出，香港豪宅價格相對之前峰值下降約10%，且大多數業主仍具相當持貨能力，過往12個月的極低拖欠比率即為佐證(過往3個月均值為0.03%，6個月均值為0.01%)。這表明短期內不太可能出現減價銷售潮。

展望未來，該行指香港入境限制和社交隔離措施持續，或將影響內地及本港富裕人士對指標豪宅的睇樓意欲，豪宅成交量或將回落，並於下半年再探新低。

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