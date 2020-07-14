【新盤追擊】屯門御海灣勢升格鐵路盤

買樓講求前景，隨著屯門南延線拍板，可否從中找到投資新機會？今次就帶大家到潛在新站附近尋找筍盤！

屯門南延線預計2023年動工，2030年完工，根據最新方案，除了屯門碼頭區的屯門南站之外，還會於屯門第16區增設一個中途站。在該中途站旁邊，正正有一個住宅項目推出，分兩期發展，第一期名為御海灣，提供263伙，將來勢升格勢必成為鐵路盤，升值潛力無可限量。

不單止鐵路，區內還有其他基建，包括屯門至赤鱲角北面連接路，最快2020年底落成，屆時由屯門南前往機場僅需約10分鐘，而且能連接路接駁港珠澳大橋香港口岸，御海灣食正大灣區優勢。

第一期御海灣戶型多元化，由開放式至三房不等，標準戶實用面積介254至692方呎，另還有小量特色戶。

項目本身環境不錯，毗鄰屯門河及屯門避風塘，部分單位可享河景及海景。而且該區發展多年，周邊配套完善，駕車前往市中心不用10分鐘，匯聚了V city、屯門市廣場、屯門時代廣場等多個大型購物商場，食玩買多選擇。另外附近還有不少名勝，例如青山灣海鮮坊，可體會漁港風情，另有黃金海岸，可享受陽光興海灘。想知道御海灣更多優勢，立即去片！

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