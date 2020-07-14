傳英擬分兩步在5G網絡中禁用華為　或年底開始

財經媒體彭博引述消息人士透露，英國準備通過一項分兩步實施的計劃禁用華為5G設備，以保護關鍵通訊系統免受潛在的安全威脅。

消息人士稱，根據該計劃，英國電訊營運商到今年底將不能在5G網絡中新添任何華為組件。在此之後，營運商需不晚於2027年全部撤換已經安裝的華為設備。

英國首相約翰遜、高層大臣和最高安全官員將在周二(14日)召開的國家安全委員會會議上，討論這個提案，預計稍後會在下議院宣布有關決定。

如果該提案在會議上獲得通過，這將標誌着約翰遜政府對華為的政策出現重大逆轉，從而令中英緊張關係在高度敏感的時刻面臨進一步加劇的風險。中國已警告英國若選擇作敵對夥伴將面臨後果。

今年1月份，約翰遜政府批准華為參與英國5G建設，但附帶了限制條件。惟隨後約翰遜承受了來自美國總統特朗普的壓力。

今年5月份，特朗普政府禁止使用美國技術的晶片製造商向華為供貨，此舉迫使英國官員重新評估5G網絡使用華為設備的安全性和可持續性。

英國國家網絡安全中心(National Cyber Security Centre)的一份報告認定，美國的新制裁措施意味着華為將被迫使用不受信任的技術，這使得安全風險無法控制。

與此同時，約翰遜也面臨自己保守黨內部的壓力，黨內敦促其對中國採取更強硬的路線。保守黨內高層要求約翰遜應給出禁用華為的明確期限，擔憂該公司的設備可能會被中國間諜利用，但華為對此予以否認。

英國官員已在制定逐步禁用華為設備的計劃，通過引進其他供應商來實現市場多元化。現在的關鍵問題在於行動的時間表。保守黨內反對華為的人士希望盡快將其設備從5G基建中移除，但企業則稱此舉既困難又耗費資金。

約翰遜政府現在面臨多個難題。華為是全球移動通訊設備巨頭，其產品已經扎根英國的通訊網絡。全部撤換華為設備費時費錢，並且令約翰遜改善英國通訊服務的大選承諾面臨落空的風險。

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