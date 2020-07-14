新冠肺炎：盛滙港島九龍多個舖位減租一至五成

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，由於受到新一輪新冠肺炎疫情影響，最新推出減租措施及為租戶提供優惠，以吸引更多顧客光顧。他指出，旗下天后銅鑼灣道168至174號C舖，現由便利店以每月6萬港元承租，由於現時旁邊成為所在地點敏感，加上對面學校停學，因此減租五成至3萬元。

此外，佐敦寧波街27A號地舖，由拉麵店以每月9.3萬元承租，本月將馬上減租三成，以及送出1萬元外賣現金劵，希望為租戶爭取更多生意。旺角染布房街1號地下6號舖，租客中醫診所，原租金3.5萬元，7月份將減租一成，另再送出5,000中醫現金券。

他又指出，土瓜灣馬頭圍道88號(F)珍珠奶茶店，原租金2.8萬元，現減租三成，兼補貼外賣平台的「買一送一」優惠，希望吸引多些人叫外賣，相等於減租約五成。而新蒲崗爵祿街116號B1舖，由熱狗店以每月1.92萬元承租，剛落實未來數月，由該基金送出1,000隻熱狗出街。

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