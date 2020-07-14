數碼通推地盤安全平台　冀逐漸擴至新地以外

「智安建」的主膽是安裝了物聯網(IoT)感應器的智能頭盔，工人意外跌倒便會向系統發出警報，主管得悉後得以迅速提供支援；萬一工人倒地後失去知覺，沒法自主按下頭盔的緊急按紐，安全帽內置的重力感應器就能發揮作用自動響警。它亦會量度工人體溫、心跳等的數據，結合四圍採集到的環境數據如溫度、濕度和風速，再憑現成數據庫去分析現場環境，需要時可採取措施保障工人安全和健康，避免他們中暑和缺氧等等。

新地旗下怡輝建築的項目經理陳家明介紹道，「智安建」將收集到的所有數據上載至雲端平台，結合人工智能(AI)及深度機器學習(deep learning)等科技。其平板電腦界面可以顯示3D圖則，工人可看得清楚喉管如何鋪設，比傳統平面圖則更準確，而有失誤時可以更好地記錄和檢討。

陳家明稱，「智安建」採集到的數據將來勢有很多其他用途有待發掘，但怡輝與數碼通現時仍會專注提升工友安全的功能。

葉安娜稱，數碼通的5G網絡室內室外有不同設備，而建築是香港發展智能城市非常重要的支柱，「其實5G香港算係走得前，而結合5G同起樓係先行者，唔係邊個國家做咗之後抄佢」。她續指，數碼通的企業服務通常是先有一筆安裝的前期收費，然後一段時間內定期獲得收入。

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