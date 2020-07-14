中央智囊：內銀不良貸款率趨增　金融風險升溫

中國銀保監前副主席，現任國務院參事王兆星發表文章指出，隨着疫情衝擊對經濟的影響不斷顯現，銀行不良貸款率將會上升，金融風險上升的壓力亦會進一步增加，形容是大概率事件。

他直指，疫情影響將是全面、深刻及長遠的，包括衝擊銀行盈利能力、經濟整體的運行方式和機制等，並可能會進一步暴露深層次的社會經濟問題和矛盾，影響程度取決於疫情的發展情況。

他認為，需要做好充分的思想準備和措施，包括應對銀行不良資產質量的變化、全面評估金融風險影響。建議銀行更有效地支持企業渡過難關，支持實體經濟恢復發展，但不應救助殭屍企業，避免造成信貸資金浪費和增加信貸風險。

在當前的特殊情況下，他指要對銀行信貸存量資產，針對企業的實際情況及時進行重組，包括貸款延期、債轉股、核銷等。但於重組過程中，銀行不良貸款必然上升，在核銷時或產生一定損失，銀行有必要及時補充撥備和資本。

他續指，政府財政政策要更加積極，實施更大程度的減稅降費緩解企業困難。中央銀行亦有必要提供適當充裕的流動性，創造適合當前經濟運行的利率環境。此外，銀行業金融機構應進一步改革，包括公司治理結構、風險管理體系等，保持銀行業未來的健康發展。

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