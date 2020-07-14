新股專輯：6企周三掛牌 祖龍娛樂暗盤飆46%
2020年07月14日 19:38
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周三(15日)有6隻新股掛牌，據耀才證券暗盤交易中心，其中5隻報喜，以騰訊有份投資的手機遊戲商祖龍娛樂(09990)表現最出色，收市報17.12元，升46.59%，每手帳賺5,520元。
另一隻手遊股新娛科控股(06933)收報1.76元，升7.98%，每手2,000股帳面賺260元。
獲得李澤楷作為基礎投資者的華夏視聽(01981)則收報4.12元，較招股價3.1元升32.9%。每手1,000股帳面賺1,020元。
值得留意的是，新能源股中科天元(01156)曾低見招股價0.98元，最高見2.05元，飆1.1倍，最後收升32.65%，報1.3元，每手帳賺1,280元。
教育股大山教育(09986)曾「潛水」16.8%，低見1.04元，收報1.26元，微升0.8%，每手帳賺20元。
至於引入恒地聯席主席兼董事總經理李家傑為基投的港龍中國地產(06968)，成唯一一隻潛水新股，收報3.8元，較招股價3.93元跌3.31%，每手1,000股帳面蝕130元。
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