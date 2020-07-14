永嘉集團次季網上同店銷售飆1.2倍

由於消費者正改變購物行為模式，疫情加速電子商貿業務的增長，帶動更多網上交易。集團的「Y-3」線上店舖的同店銷售在第2季顯著增加122%，主要源自集團成功參與「618年中大促」活動。由於疫情進一步推動電子商貿蓬勃發展，集團計劃於下半年在阿里巴巴集團的天貓平台推出首間網上多品牌店舖。為增加品牌組合，現正與多個國際品牌就進軍及發展中國大陸業務進行最後階段磋商。

由於疫情擴散全球，高級時裝零售業務的實體店舖於第2季及今年至今的同店銷售增長率分別約為–40%及–46%，而高級時裝零售業務於同期的整體收益增長率則分別約–38%及–34%。

於2019年12月31日，集團的高級時裝零售業務擁有合共252間實體店舖。實體店舖數目於2019年12月31日至今年6月30日期間減少，主要是由於集團於第一季將其中一個特許品牌在中國大陸的19間實體店舖轉讓予該品牌的一名新第三方分銷商。轉讓完成後，集團與該名新分銷商在中國大陸不同地區負責經營該品牌。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626