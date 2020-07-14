理財Campus：畢業生聚財　不離五大法寶

本地經濟受社會政治事件及新冠肺炎影響，五月份失業率創十五年新高，應屆大學畢業生求職困難，要找到高薪厚職的「筍工」更是難上加難。然而，若果年輕人有清晰的理財概念、明確的投資目標及習慣，趁年輕累積財富，日後也可輕易走上百萬富翁大道。

【堅持量入為出】

職場新鮮人第一件事要學懂量入為出， 根據「六罐子理財法」，生活開支佔55%、10%為投資、10%長期儲蓄、10%進修、10%娛樂消費、5%捐獻。年輕人除了工作外，少不免需要社交，建立人際網絡。把多個月的娛樂費用儲起，便足夠一次出國旅行的費用。如若發現生活開支超過55%，可着手削減各方面開支，譬如與朋友「夾租」和多在家煮食。

晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄建議，職場新鮮人可以使用市面上一些有記帳功能的手機應用程式，了解自己的花費比重，從而減低娛樂和必要開支，避免自己成為「月光族」，切忌先使未來錢，甚至淪為信用卡「奴隸」。

【建立儲蓄習慣】

年輕人從進入職場開始便要養成儲蓄習慣，儲蓄可以分為長線和短線。「六罐子理財法」裏的長期儲蓄是為了支付未來二、三十年的費用，例如是買樓、子女教育基金和應急資金等。其中一部分的儲蓄可放在活期戶口，而另一部分可放在定期存款，以確保獲得穩定的利息。

林氏認為，根據「理財三角形」最底層的理財安全網，畢業生可將收入的兩成撥入長線儲蓄，用作有儲蓄成分的人壽保險和醫療開支等。假如經濟能力許可，儲蓄彈性更高，可以再將收入的一至兩成用作中短期的儲蓄目標計劃，留待幾年後進修、買車、環遊世界和結婚等才使用。

【月供股票或基金】

對財政緊絀的職場新鮮人來說，月供股票或基金是一個不錯的選擇，因可幫助他們養成投資習慣並把入市成本平均化。至於選擇基金或股票，則視乎個人風險取向和對股票熟悉的程度。

林氏續指，投資產品波幅愈大，投資者愈能享受到平均成本法的效益，只要投資者選對處長遠上升軌道的產品。假設一筆過買入股票，投資者便要預測入市時機，冀做到「低買高賣」，但難度相當高。採用平均成本法入市的好處是，假設投資者每月供股1,000元，便能在股價高位時買入較少股數，股價低位時買入較多股數，避免「高買低沽」的風險。

【投資不宜保守】

年輕人風險承受的能力理論上較高，而且他們剛投入社會，投資期比較長，故可以選擇進取型的投資產品，建議年輕人可以買入全攻型的基金，尤其是科技和健康護理相關股票基金，長期的複息增長效果會更佳，一般來說每個月最少供款1,000元。

現時坊間有些以保險形式包裝的基金計劃，只需每月500元便可買到幾隻基金，但通常會附帶鎖定期，大約需時一至兩年才可以調整供款金額或停供。至於普遍銀行或基金公司的基金儲蓄計劃，是可隨時開始和停供，投資更具彈性。

【定期檢視成效】

除此之外，職場新鮮人最好每半年檢討一次自己的理財方法，養成記帳的習慣外，亦要定期檢討使費，研究可否減省多餘的娛樂或必須開支，以至可否增加長期的儲蓄及投資額。理財方法離不開增加資產和減低債務。此外，亦要檢視個人的投資成果，切忌短炒急功近利。

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