美聯：重啟後勤部門員工留家工作安排

美聯集團指出，以同事健康為首要考慮，於1月已成立「抗疫小組」，制定應變機制及防疫措施，而2月初已實施分組輪班制，安排部分同事在家工作，是為全行首家實行此措施的代理集團，措施亦一直行之有效。鑑於最近香港疫情發展，為減低感染風險，集團公布由7月15日起，正式重啟後勤部門員工留家工作的安排，直至另行通知。由於同事已熟習運用網上會議及流動工作方案，故在抗疫措施實行下，各部門仍可維持流暢營運。

該集團又指出，將推行一連串防疫措施，例如懷孕及有需要的員工亦一律獲安排留家工作；如同住大廈有人士確診的同事須自我隔離外，若同住親友從外地回港，或有確診可能，於進行病毒檢測或等候結果期間，同事亦需自我隔離至取得檢測結果，並確認為沒有感染後恢復上班。集團已暫停大型面對面會議。

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