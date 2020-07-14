樓價UPDATES：業主持貨滿3年 趁有錢賺即減價沽

經濟前景不明朗，部分業主趁有利潤即鬆綁沽貨，啟德天寰兩房單位減價100萬港元，以1,000萬元售出，原業主持貨滿3年帳面賺逾200萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔香島大廈高層2室，實用面積307方呎，兩房間隔，獲租客以12,500元租入，實用呎租約40.7元，新租客為本區客。

●南區貝沙灣4期7座高層B室，實用面積約712方呎，套兩房間隔，望海景，日前以1,830萬元沽出，實用呎價約25,702元，屋苑7月至今累錄約5宗二手成交個案。

●西營盤KENSINGTON HILL錄本月首宗成交，該盤中層A室單位，實用面積865方呎，三房連套房間隔，原叫價約2,280萬元，議價後以2,150萬元易手，實用呎價24,855元。

●大坑尚巒低層F室，實用面積398方呎，一房間隔，獲首置上車客以915萬元承接，實用呎價22,990元。原業主於2012年8月購入單位，當時作價675萬元，持貨至今帳面獲利240萬元。

●鰂魚涌康蕙花園1座高層E室，實用面積524方呎，三房間隔，放盤9個月減價200萬元，以1,000萬元成交，實用呎價19,084元。

●西灣河嘉亨灣5座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，獲外區租客垂青，以月租23,000元承租，實用呎租約46.2元，業主於2013年3月以約723萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

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九龍區

●啟德天寰3座高層F室，實用面積438方呎，兩房間隔，實用面積438方呎，開價1,100萬元，放盤約3個月獲外區客洽購，最後減價100萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價22,831元。原業主於2017年6月以約795.1萬元購入單位，持貨滿3年轉售，帳面獲利約204.9萬元，升幅約25.8%。

●啟德嘉匯9座高層E室，實用面積632方呎，三房間隔，以每月租金2.6萬元租出，實用呎租41.1元。原業主於2017年4月購入單位，作價1,461萬元，以此計算，租金回報率約2.1厘。

●大角咀亮賢居中層G室，實用面積503方呎，兩房間隔，以880萬元放盤，終減價28萬元，以約852萬元成交，實用呎價16,938元。原業主於2011年3月以約510萬元購入單位，現轉售帳面獲利約342萬元，升值約67.1%。

●將軍澳MALIBU連錄預租個案，其中2A座中層D室，實用面積371方呎，一房間隔，成交月租1.4萬元，實用呎租37.7元。原業主於2018年3月以628.6萬元購入單位，租金回報率約2.7厘。

●將軍澳居屋廣明苑廣瑞閣高層2室，實用面積597方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價585萬元，累減23萬元或3.9%，獲區內買家以562萬元承接，實用呎價9,414元。

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新界區

●東涌東環2A座低層10室，實用面積479方呎，兩房間隔，今年3月放盤叫價680萬元，最後減價30萬元，以650萬元成交，實用呎價13,570元。屋苑本月暫錄5宗成交，平均實用呎價約13,348元。

●青衣翠怡花園4座高層F室，實用面積368方呎，兩房間隔，叫價608萬元，業主見疫情惡化，希望盡快沽貨套現，終減價23萬元，至585萬元成交，實用呎價15,897元。

●屯門居屋美樂花園6座低層D室，實用面積695方呎，三房間隔，買家在未有睇樓情況下，以660萬自由市場價購入單位，實用呎價9,496元。

●新元朗中心5座低層G室，實用面積780方呎，叫價1,,038萬元，議價後以980萬元易手，實用呎價12,564元。原業主於1998年12月以292萬元購入單位，持貨22年帳面獲利688萬元，期內升值約2.4倍。

●元朗洪水橋尚築中層36室，實用面積254方呎，開放式間隔，以356.8萬元沽出，實用呎價14,047元。原業主於2015年6月以294萬元一手買入單位，現轉讓帳面獲利約62.8萬元。

●上水中心6座中層C室，實用面積485方呎，三房間隔，以668萬元獲承接，實用呎價13,773元。原業主於2010年以246萬元購入上址，是次沽出單位帳面獲利422萬元，升值約1.7倍。

●粉嶺綠悠軒1座高層H室，實用面積452方呎，兩房間隔，獲區內上車客以585萬元承接，實用呎價12,942元。

●大埔富善花園1座低層D室，實用面積365方呎，兩房間隔，開價約518萬元，放盤3天即減至506萬元沽出，實用呎價13,863元。

●沙田帝堡城8座低層D室，實用面積547方呎，兩房間隔，原開價850萬元，放盤3個月，減價37萬元或約4.4%，以813萬元易手，實用呎價14,863元。

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