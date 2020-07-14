新盤UPDATES：發展商「疫」市仍積極推項目搶客

疫情再度衝擊樓市，但一手市場暫時未見大影響，各發展商仍積極推盤搶客，包括全新大型項目，而各區豪宅盤亦續現大額承接。

●御海灣兩房示範單位首度曝光

該單位的廚房屬開放式，大廳連接面積25方呎露台，其中一個睡房則設17方呎工作平台。因應市場需要，項目全數單位均會附送室內無線網絡系統，以及無線充電等裝置配套。

●SEA TO SKY售樓處加強睇樓參觀限制抗疫

長實地產投資董事郭子威表示，為配合特政府新一輪防疫措施，將軍澳日出康城SEA TO SKY位於紅磡的售樓處，即日起會加强參觀安排。首先限制排隊人數為4人，而示範單位每次只容許兩组，最多共8人同時參觀。售樓大堂方面，每枱只可最多坐4人。

市況方面，他認為，雖然疫情重現料對二手成交量有所影響，估計跌幅為30%，但按揭息口持續低企，相信樓價受疫症衝擊不大。

市場消息透露，SEA TO SKY周二(14日)暫時錄得最少兩宗成交，其中3座中層H室海景三房戶，實用面積759方呎，成交價1,253.9萬元 ，呎價16,520元。

●富豪‧山峯分層大戶售逾5062萬元

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於本月首兩星期內錄得6宗成交，合共套現超過4.4億元。長遠看好香港樓市，期望能盡早走出疫情陰霾，交投能持續暢旺。

●翰林峰頂層大宅售價逾6千萬 呎價4.8萬雙破頂

●OCEAN MARIN原價加推36伙 平均呎價1.68萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI系列，開售以來銷情理想，累售1,538伙，套現逾140億。其中OCEAN MARINI加推最後一批單位應市，共涉36伙，大部分為極優質高層海景單位。該批單位實用面積由794至1,062方呎，扣除最高折扣優惠後，折實平均價16,801元，售價1,186.8萬至1,910.2萬元，呎價14,854至18,108元。撇除景觀、樓層等因素屬原價加推。

發展商亦發出第5輪銷售安排，落實於本周六(7月18日)上午11時發售新價單36伙，同日招標形式推售1伙四房連平台及天台複式單位，實用面積1,476方呎，將於10月31日下午2時截標。

同時，OCEAN MARINI及KOKO HILLS展覽廳作出最新安排，本周三(15日)起重新開放並採取新一輪升級防疫措施，以保障客人、代理及員工健康。每日上午11時至下午2時半為預約時段，下午2時半至3時半將進行清潔消毒，故不招待客人，下午3時半起為開放予公眾時段。

所有時段每組客人連代理不可多於4人，每次参觀人數上限為60人，每個區域每次只限不多於3組客人參觀。而每位進入展銷廳的客人、代理及員工均需填寫健康申報表及聯絡資料。公司並快將推出一對一Zoom專線，讓客人可安坐家中透過視像進一步了解項目資訊。

●愛海頌本周五推售180伙 折實售價854.1萬元起

●雲端分層戶逾1900萬元售出

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