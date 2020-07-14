糧食危機！聯合國：全球每9人即有1人受饑餓之苦

外國傳媒報道，聯合國周二(14日)發表統計報告顯示，全球每9人即有1人目前受饑餓之苦，糧食危機本已不樂觀，疫情爆發後饑餓問題更顯然惡化。

報道指出，全球經濟趨緩加上氣候變遷衝擊，全球更多人陷入饑餓。營養的食物太過昂貴，許多人無法負擔，不但營養不足情形加劇，成人與小孩肥胖人口也日益增加。

聯合國在2020年《世界糧食安全和營養狀況》年度報告指出，數十年來，饑餓人口原本穩定下降，但2014年又開始緩緩回升。經調查發現，全球近6.9億人陷入饑餓，等於全球人口8.9%，即每大約9個人，就有1人食不飽，單是2019年就增加了1,000萬饑餓人口，與5年前相比更多了6,000萬人。若目前趨勢持續，5年前設定的「2030年以前消除饑餓」目標不可能實現。

據聯合國目前估計，在2030年以前，世界上會有超過8.9億人受饑餓影響，佔全球人口9.8%。

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