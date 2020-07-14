「疫」市贏家！南韓農心集團旗下即食麵熱賣

外國傳媒報道，南韓農心集團旗下著名即食麵品牌「辛拉麵」成為疫情贏家之一，美國子公司的銷售額在今年上半年創下歷史新高，按年大增35%至1.64億美元(約12.7億港元)，單是辛拉麵的銷售額也大漲25%，至約4,800萬美元(約3.7億港元)；黑色辛拉麵銷售額大增49%，至1,350萬美元(約1.05億港元)。

農心集團坦承，業績大幅增加主因是美國消費者長期處於家中，開始將即食麵視為代餐。

事實上，同期美國超市沃爾瑪、好市多和亞馬遜的即食麵產品銷售額，分別增長了35%、51%和79%。

美國零售企業Kroger採購經理Scott Ellis表示，美國消費者原本將農心集團的即食麵視為「點心」，但疫情下留在家中做飯，令消費者開始將即食麵當成「代餐」，並按自己的口味和飲食習慣調理即食麵。

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