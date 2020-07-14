華能第2季發電量增3.7%
2020年07月14日 21:28
東網電視更多新聞短片
華能國際電力股份(00902)公布，第2季完成發電量949.49億千瓦時，按年增長3.73%；完成售電量914.73億千瓦時，按年增長5.41%；2020年上半年累計完成發電量1,796.5億千瓦時，按年下降8.05%；完成售電量1,721.25億千瓦時，按年下降6.98%；2020年上半年公司中國境內各運行電廠平均上網結算電價為每兆瓦時416.65元人民幣。
公司表示，上半年電量下降的主要原因是首季受疫情影響，全國經濟增速放緩，公司發電量按年大幅下降；次季以來，內地疫情得到有效控制，各行業復工復產進度加快。公司抓住時機積極爭取計劃電量，同時加強電量督導，減少機組備用，增發效益電量，實現公司季度發電量按年正增長，縮小了首季電量下降幅度。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！