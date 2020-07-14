華能第2季發電量增3.7%

公司表示，上半年電量下降的主要原因是首季受疫情影響，全國經濟增速放緩，公司發電量按年大幅下降；次季以來，內地疫情得到有效控制，各行業復工復產進度加快。公司抓住時機積極爭取計劃電量，同時加強電量督導，減少機組備用，增發效益電量，實現公司季度發電量按年正增長，縮小了首季電量下降幅度。

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