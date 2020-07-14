夜市UPDATES：科技股先散水！納指挫近2%　港夜期高水

美企業績期拉開序幕，惟科技股先「散水」。美股早市走勢反覆，道指目前報26,107點，升21點或0.08%；標指報3,135點，跌20點或0.63%；納指報10,187點，跌203點或1.96%。港股期指夜市報25,492點，跌47點，高水14點。

科技股沽壓突然加大，當中蘋果公司跌逾1%、Facebook跌逾2%、Netflix及亞馬遜跌逾3%。倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler認為，許多大型科技股出現嚴重超買，在下周科技股公布業績前出現部分獲利回吐。

然而，美股業績期才剛剛開鑼，根據Refinitiv統計，分析員估計第2季度企業純利將下降44%，其中金融行股的盈利預計將倒退52%以上。

美國加州疫情反彈，州長下令撤回重啟經濟措施，市場對下半年經濟增長產生疑惑。

據報美國參議院下周結束休假後將開始討論新一輪刺激計劃的細節。白宮經濟顧問庫德洛周一(13日)表示，他確認另一套刺激方案即將出台，因為新冠肺炎疫情使美國的個人和企業面臨持續的不確定性和壓力。

歐股尾市變動不大，英股跌0.54%；德股跌1.6%；法股跌1.77%。

【21:30】銀行股業績參差，美股開市向下，道指跌90點，至25,994點；納指跌83點，至10,307點後回穩；標指跌7點，至3,148點。

摩根大通第2季純利按年勁挫51%至46.9億美元，或每股1.38美元，仍好過市場預期的1.01美元，主要受惠期內交易業務收入破頂，抵銷為不良貸款破紀錄撥備105億美元的影響。摩通股價早段升1.2%至98.85美元。

花旗上季純利按年大跌73%至13億美元，期內為貸款虧損撥備79億美元，但受惠定息交易收入增長，帶動整體收入上升。富國銀行自2008年以來首錄虧損，上季蝕24億美元，扭轉去年同期賺62億美元的勢頭，期內為貸款虧損撥備95億美元。花旗股價早段跌1.8%至51.52美元，富國挫6.6%至23.73美元。

達美航空上季虧損57.2億美元，按年盈轉虧，經調整後每股蝕4.43美元，較市場預期蝕4.22美元遜色，期入收入勁跌近九成至14.7億美元，股價早段跌3.5%至25.86美元。

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