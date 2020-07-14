馬鋼向同系公司出售資產 涉1753萬元人幣

通告指，涉及的資產為公司煉焦總廠部分資產，包括老區生化調節池大修改造工程完工建成的設備、槽罐區大修工程完工建成的設備及三維應急演練及救援模擬系統。

另外，馬鋼同時公布，其間接控股股東中國寶武鋼鐵集團及控股股東馬鋼(集團)控股合共向歐冶鏈金再生資源有限公司注資10億元，馬鋼自己於歐冶的持股比例將由45%降至18.31%。

這次向歐冶的增資主要用於投資和補充流動資金，可促進其發展，有效增加廢鋼資源，提高資源保障力度，更好地保證馬鋼未來廢鋼原料的供應。

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