馬鋼向同系公司出售資產 涉1753萬元人幣
2020年07月14日 22:37
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馬鞍山鋼鐵(00323)與姊妹公司安徽馬鋼化工能源科技化工能源訂立資產轉讓協議，以1,753.79萬(人民幣‧下同)向對方出售一系列資產，所得資金會撥作一般營運，預計未扣除稅項及開支的帳面虧損約141.18萬元。
通告指，涉及的資產為公司煉焦總廠部分資產，包括老區生化調節池大修改造工程完工建成的設備、槽罐區大修工程完工建成的設備及三維應急演練及救援模擬系統。
另外，馬鋼同時公布，其間接控股股東中國寶武鋼鐵集團及控股股東馬鋼(集團)控股合共向歐冶鏈金再生資源有限公司注資10億元，馬鋼自己於歐冶的持股比例將由45%降至18.31%。
這次向歐冶的增資主要用於投資和補充流動資金，可促進其發展，有效增加廢鋼資源，提高資源保障力度，更好地保證馬鋼未來廢鋼原料的供應。
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