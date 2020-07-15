東方日報B1：餐飲重災新經濟捱沽　港股二萬五關危

市場憂慮本港新冠肺炎疫情愈見嚴峻，加上內地A股於高位顯著回調，港股周二走勢反覆向下。恒生指數周二(14日)收報25,477點，跌294點，失守十天移動平均線。港府宣布食肆晚六朝五禁堂食，餐飲股成為跌市重災區，部分股價瀉至歷史低位。分析認為，面對新經濟股於高位整固及傳統板塊表現積弱的兩大因素影響，港股反彈乏力，恒指短線或跌至25,000點水平。

恒指低開108點，開市後跌勢加劇，最多挫517點，低見25,254點，尾市跌幅收窄；國企指數收報10,405點，跌170點。

港股總成交逾1,794億元，沽空金額逾231億元，沽空比率12.95%。港股通錄得淨買入逾65億元，為連續廿二日錄得淨買入。

至於美團及阿里股價亦偏軟，分別挫逾4及5%，收報197.1元及240.4元；此外，內媒報道，小米擬於十二月公布MIX系列旗艦新手機，但小米股價仍挫3.64%，收報16.42元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，面對新經濟股於高位整固及傳統板塊表現積弱，港股短期缺乏反彈動力；加上本地疫情加劇，投資者先行沽貨獲利的意欲大。他料恒指短期內於25,000至25,600點徘徊。他又稱，投資者不宜現階段買入與本地經濟敏感度高的股份作撈底部署，尤其是地產、零售及餐飲板塊。若港府再加強防疫措施，或疫情於社區大爆發，相關板塊再下跌的機會高。

至於新經濟股方面，他指，該板塊累計升幅顯著，即使近期股價回調，仍未回歸至合理水平。他預計「ATMX」股價仍有下調空間，建議投資者以十天移動平均線作參考，若股份跌穿其關口，便可分注入市。

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