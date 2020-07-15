【專家點評】陳沐文：海洋公園怎變革救亡？

面臨財困的海洋公園，在社會爭議聲中獲政府撥款54億元，以供公園未來12個月營運開支及清還貸款。但面對香港社會政治環境不確定因素，以及新冠肺炎疫情的影響，公園管理層要在短期內達致收支平衡，實非易事。

回顧海洋公園於1977年開幕初期，因營運不理想，入不敷支，故政府於1987年通過成立獨立、非牟利的海洋公園管理機構，再由賽馬會注資營運基金。自此公園以商業手法經營，自負盈虧。1998年後受亞洲金融風暴影響，公園開始虧損。而2003年3月，沙士疫情重創香港經濟，遊園人數大減。

隨着2003年7月內地開放對港旅遊，旅客急增，公園再次積極展開全新發展計劃，包括開拓多項新景點及引入國寶級動物，入場人數因而大增。公園更於2012年達到破紀錄的全年750萬入場人次，成為當年全球最受歡迎及最多入場人次主題公園之一。

海洋公園自2003年起連賺12年，但自2015/2016年度起每年皆錄得虧損，2018/2019年度更虧蝕近5.5億元。其中一個主因應是緣於大灣區內同類樂園激烈競爭，包括2014年開幕，位於珠海橫琴的長隆海洋王國。

長隆海洋王國是集主題公園、豪華酒店、商務會展、旅遊購物、體育休閒於一體的超大型旅遊度假區，更在短短數年間成為全球入場人次前十名的主題樂園，相信不少客源都是海洋公園所流失的內地中產客。

為提升競爭力及吸引力，過往海洋公園曾多次進行大規模擴建改造，並建設開發新景點。然而這些鴻圖大計，包括2005年公園全新發展計劃及2012年大樹灣發展項目，均靠大額借貸支持，惟園方多年來公園營運商業效益卻遠遠不足。目前公園債台高築，海洋公園亦明言無法依期償還達數十億元的貸款。

這些財務結構問題在去年的社會運動，及今年新冠肺炎疫情引致訪港旅客大幅減少之前存在已久，可說「冰凍三尺，非一日之寒」！但即使連年虧損，海洋公園近年來每年仍錄近570萬到訪人次，當中200萬至260萬為香港市民。連海洋公園的酒店也表示有三成住客為本地人，證明海洋公園還是有不少香港人支持。

故公園要持續健康發展，期望管理層正視長期以來園方營運財務結構問題，藉着內地居民到港旅遊勢將大幅下降趨勢，重新為公園定位；充分結合公園獨特大自然環境、保育及寓教於樂，吸引重人文、高消費的客群，與區內同業進行錯位競爭，達致自負盈虧。園方亦可考慮透過修改土地用途，開發園內部分具商業價值的用地，所產生的回報可用來補貼主題公園營運成本。

另方面，政府當局亦可考慮藉此契機，將海洋公園與周邊地區一併重新規劃；包括原為工業區，正在轉變中的新進商貿區黃竹坑，和向來主打漁港風貌旅遊景點的香港仔。綜合旅遊觀光、保育、教育及文化創意等多元化用途，協同發展。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626