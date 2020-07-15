布雷納德：疫情反彈恐對美國經濟造成持續損害

外媒報道，美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，由於新冠肺炎疫情反彈，將對美國經濟復甦構成風險，如果經濟持續地出現疲弱情況，恐會造成持續性損傷。

布雷納德指，經濟衰退將構成失衡問題惡化的威脅，認為財政支持具有至關重要的意義；至於在提供更長時期的寬鬆措施方面，聯儲局應當以前瞻指引和資產購買計劃為軸心。她又說，雖然美國6月就業市場迅速反彈，但未知其是否具有可持續性。

另外，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，美國5月至6月份的經濟數據「好於預期」，至於失業率仍有空間繼續向下，預期經濟將在今年下半年累積動力。他認為通過要求民眾佩戴口罩，可以更加有效地管理新冠肺炎疫情風險。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626