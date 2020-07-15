貸款撥備12年來最高！美資大行暗示無望「V」形復甦

面對新冠肺炎疫情持續，雖然美國政府及聯儲局均實施救市措施，但美資大行在今年第二季仍錄得12年來最高的貸款損失撥備，或意味到市場終要面對逾期貸款到來的一刻。

外媒報道，摩根大通、花旗集團和富國銀行第二季度貸款損失撥備合計接近280億美元，僅低於深陷金融危機時2008年第四季度的水平。這個數目高於分析師預期，3大銀行均表示，隨着新冠肺炎病毒繼續在美國肆虐，其對經濟前景的展望已經惡化。

儘管失業率激增，但有關當局的紓困計劃幫助人們維持了償債能力，還有許多人利用了銀行的延期付款選項。摩根大通表示，在其最大的消費貸款類別，拖欠率相比去年同期有所下降或保持不變，大多數有權選擇延期付款的信用卡和抵押貸款客戶仍在付款。

摩根大通行政總裁Jamie Dimon周二(14日)坦言，「這不是正常情況下的衰退... 你將看到衰退的影響，只是由於刺激政策影響下，衰退的影響不會馬上浮現出來。」

對富國銀行而言，該行錄得歷史上規模最大的貸款損失撥備，導致2008年以來首次出現淨虧損，且股息下調80%。摩根大通和花旗集團的交易部門則抓住市場波動機會，帶動交易部門業績做好，幫助這兩家銀行保持了盈利能力。

不過，活躍的市場無法緩解因美國未能遏制住疫情而帶來的經濟痛苦。摩根大通預期，今年全年失業率都將保持在10%以上，到明年年底僅會降至7.7%。

此外，壓力尚未在消費端顯現出來。花旗集團的非應計消費貸款較上年同期減少7%；至於摩根大通的整體淨壞賬損失幾乎是預期的一半。

值得留意的是，企業貸款已開始惡化。富國銀行的不良資產較第一季度增長了22%，主要是因為對石油、天然氣和商業房地產行業提供的貸款惡化。在此期間，該行貸款損失撥備增加84億美元，其中4分之3以上是用於商業。

儘管如此，銀行增加撥備更多是為了未雨綢繆，而不是目前的結果所致。新的會計準則要求銀行進行更多預測，並在損失出現前及早採取措施。該3家銀行的撥備合計增加了230億美元，比前紀錄高位多70億美元。

Dimon表示，「我們為最壞的情況做好了準備。我們不知道會發生什麼。」

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