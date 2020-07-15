美股收市：道指升556點　富國銀行挫逾4%

銀行股業績參差，美股周二(14日)低開後愈升愈有，3大指數收市做好。道指收報26,642點，升556點或2.13%；標指收報3,197點，升42點或1.34%；納指收報10,488點，升97點或0.94%。

摩根大通第2季純利按年勁挫51%，每股盈利1.38美元，仍好過市場預期的1.01美元。摩根大通股價收報98.21美元，升0.57%。

花旗上季純利按年大跌73%至13億美元，股價收市急挫3.98%。富國銀行自2008年以來首錄虧損，上季蝕24億美元，扭轉去年同期賺62億美元的勢頭，股價全日跌4.57%。

達美航空上季虧損57.2億美元，按年盈轉虧，經調整後每股蝕4.43美元，較市場預期蝕4.22美元遜色，股價收跌2.65%。

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