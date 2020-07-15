美科技股陷狂熱！投資者豪賭亞馬遜高見4600美元

外媒報道，期權投資者對大型科技股的押注陷入狂熱狀態，其中，對電商巨擘亞馬遜的看升期權合約獲得歷史性需求追捧，儘管其到期獲得回報的概率可能只有10分之1。

即使亞馬遜今年股價已經上漲了66%，但交易員們正在買入的期權預測該股在接下來3個月內還將再上漲50%，押注亞馬遜在10月份前達到4,600美元的期權合約交易量是周一該到期月成交量最大的合約之一。

此外，包括社交媒體Twitter和電動車生產商特斯拉在內多隻大型科技股也有相似的投機狂熱，而這亦意味到期權交易者認為大型科技股贏家有望延續屢創新高的走勢。

中國股市也獲得期權投資者追捧。根據瑞信數據，在中國股市大漲後，一隻35億美元中國交易所交易基金(ETF)的看升期權合約的需求量創歷史最大增幅。

Susquehanna的衍生品策略師Chris Murphy表示，「這與FOMO (Fear of Missing Out，直譯為害怕錯過的恐懼)相關。投資者對股票大漲後繼續買入持懷疑態度，但也不想錯過進一步的上漲空間。」

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