怎做到的？10元不到一本二手書　轉手售出竟值逾15萬

書中自有黃金屋，可不是說說而已！英國一位名叫Andy Hewson的男子在慈善商店買二手書，以不到1英鎊(約9.7港元)的價錢，意外買到《哈比人》原文初版書，隨後上網拍賣，竟賣出高達1.6萬英鎊(約15.5萬港元)，他還因此用這筆錢開攝影展，更將這筆錢用作首期買樓。

英國媒體報道，在2012年，Hewson在中午休息時，去了辦公室附近一家動物福利慈善商店，平常他只是去找經營商店的女士聊天，但剛好那天來了一對開露營車的夫婦，捐贈幾百本書籍給慈善商店，而Hewson一眼就看見托爾金的《哈比人》，他表示幾周前才剛買一本新的《哈比人》，卻不慎弄丟，碰巧捐贈的書籍裡有《哈比人》，便用1英鎊的價格，買下這本書與另一本雜誌。

由於Hewson閱讀書籍的速度很慢，一個月後，當他在閱讀這本書時，一名辦公室財務部的女士走過來認真跟他說「你這本書看起來挺舊的，應該去查查它的價值。」隨後，他上網搜尋，發現《哈比人》第一版是出自1937年，只出版了1,500本，特別的是，這個版本有印刷上的小錯誤，書套提到「愛麗絲夢遊仙境」的作者名Charles Lutwidge Dogson被拼錯了，Dogson印錯成Dogeson，多了一個字母「e」，最後是出版商手工塗掉這1,500本上的「e」，安迪比對後發現，他買到的書不但與網上形容的封面一樣，把書翻到最後面一看，「e」也有被塗抹的痕跡。

Hewson意識到這本書非常有價值後，就把它用褲子包着並好好保存，想找一個適當的時機售出，其後他等了4個月，終於給他等到在電影上映前，登上了拍賣會，他本來抱着能賣500英鎊就好，沒想到拍賣會以3,000英鎊起價開始拍賣，最後成交價達1.6萬英鎊。

當時，28歲的他樂壞了，並表示自己當時家境普通，沒有大額的經濟來源，且還有負債，得到這筆錢後，在女朋友的鼓勵下，辦了一直夢寐以求的攝影展，接著又把剩下的錢投入房子的首期，到現在他依然住在這棟房子裡。

其實，英國先前就有二手舊書拍賣到天價的例子，像今年5月時，JK羅林的《哈利波特－神秘的魔法石》初版書，精裝版本就被拍到3.3萬英鎊，正常版本則是3,000多英鎊，所以下次買到首刷書籍，看完不要直接扔掉，也許放個幾十年，就會是價值翻倍的珍藏書籍。

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