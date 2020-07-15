美國擬終止港特殊待遇地位　港期「黑期」急升逾500點！

美國總統特朗普當地時間周二(14日)下午(本港時間周三清晨)在白宮召開記者會，稱已簽署早前在美國國會通過的《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位。

消息公布後，港股外圍急彈，俗稱「黑期」的新加坡港股期指在周三(15日)早段急升518點或2.05%，報25,886點。美股道指在亞洲市早段亦升282點或1.06%，報26,773點。

特朗普在講話中表示，香港將會得到與中國相同的待遇，沒有特權、沒有特殊經濟待遇，特朗普說，香港現在將獲得與中國相同的待遇，沒有特權，沒有特殊經濟待遇，不允許從美國出口敏感技術到香港，也包括關稅。他續指：「香港已不再是香港，不再能與自由市場競爭，美國失去了一個非常認真的競爭對手。」又說：「我懷疑有很多人將會離開香港。」

特朗普揚言，香港自治法將為美國政府提供強而有力的新工具，讓破壞香港自由與自治的個人和實體承擔責任。

為回應中國實施《港區國安法》，美國國會參眾兩院在本月初通過《香港自治法案》。該法案要求國務卿在立法後90天內向國會報告，列出助長中國政府未能履行《中英聯合聲明》或《基本法》義務的「外國人士」（個人或實體），行為包括令港人無法享受集會、言論、新聞自由或司法獨立、無法參與民主選舉，或有損香港高度自治，制裁對象包括鎮壓示威者的警員及實施《港區國安法》的中共官員；並列出在知情下與這些「外國人士」進行重大交易的外國金融機構。

制裁手段方面，該法案賦予總統權力，凍結制裁對象的在美資產，禁止他們入境美國。至於與制裁對象有顯著交易的銀行亦會受到制裁，包括限制與美國交易、使用美元結算等。

早在今年5月，特朗普已表示中國「以一國一制取代一國兩制」，並指示華府官員啟動程序，撤銷給予香港特別待遇的政策豁免。他當時表示，這將影響所有美國與香港關係的安排，包括引渡條例、軍民兩用科技出口管制。他又指，美方會採取行動撤銷香港獨立於中國其他地區的關稅及旅遊地區特別待遇。

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