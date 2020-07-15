【缸湖俠客】鄧建初：新股多如天上星　無額可用嘆奈何

上周和一位政界人物飲茶，除了談及他的政綱論點，也因為他看了初哥那篇《獨市生意港交所，割喉放血經紀苦》的文章，而詢問我有何建議。知道他馬不停蹄地約見很多業界朋友，並邀請城中猛人撰寫政綱，證明真的是願意為證券行業發聲出力。筆者也希望他能順利當選，為業界作出貢獻，拯救水深火熱的經紀們。

港交所每次臨近半年結及年結時，都通過大量新股申請，趕尾班車爭相上市。花多眼亂情況下，短時間內普遍股民很難作出抉擇，就算有多年抽新股經驗的初哥也略感吃力。多隻新股一齊推出，難免厚此薄彼，結果一些成為焦點的新股，聲勢浩大，其他較為遜色，造成極度懸殊的現象，但其實並非多人認購的一定賺得最多。

部分做包銷的證券行，內部風險部門限制身為自僱人士的經紀，連同直屬配偶及子女們都不能參與認購、暗盤及開市買賣，此舉着實令我百思不得其解。新股公開發售，鋪天蓋地式讓傳媒發放消息介紹企業，招股書也明明白白詳細披露所有公司資料，眾人皆知，既無內幕消息，亦無甚麼秘密可言，卻不許證券行內的經紀及家人去抽籤碰運氣，直接扼殺了經紀抽中賺錢幫補卑微收入的機會。

此外，新股公開發售部分如何分配，長久以來也是另一熱議話題。散戶分得多可以增加流通量，大戶分得多則容易控制價格，無論哪一個做法，都只會將利益傾斜去大戶一邊，小散戶就惟有肉隨砧板上，真的要看運氣了。

新股市場性質獨特，與大市升跌並無任何直接關係。然而，在物極必反情況下，小心有被追捧的新股跌穿招股價，抽新股熱情就會被冷卻了。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626