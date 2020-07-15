【專家點評】陳錦興：石藥擬回科創板上市　利好股價

上月底，石藥公布其附屬歐意藥業開發的「注射用硼替佐米(3.5mg)」，已獲得國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，為國內該品種首個視為通過質量和療效一致性評價的仿製藥。硼替佐米是全球第一個以蛋白質酶體為標靶治療目標的抗腫瘤藥，適用於多發性骨髓瘤；及套細胞淋巴瘤。消息讓市場再次關注石藥的研發及創新能力。

此外，石藥首季盈利表現符合預期，管理層表示未來3年預計將上市新產品超過50個，其中預計市場空間超過10億元重磅品種將不少於15個，可強力支撐未來的高質量增長。同時，石藥有意發行最多約擴大後股本的10%人民幣股份，於上海科創板上市，集資所得將增強可藥的科研能力及藥物管線。

從中芯、比亞迪到吉利，在科創板發行新股，已成股價向好的動力。如石藥回科創板集資獲批及有時間表，資金將更集中流向石藥。年初至今，石藥股價只有輕微升幅，大幅落後於其他藥企，這個情況或於下半年有所改變。現價預測市盈率為25倍，估值並不昂貴。建議15.5元吸納，目標價18元，止蝕定於14.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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