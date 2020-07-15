【專家點評】陳樂怡：信達生物開始進入收成期
2020年07月15日 07:45
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環球疫情升溫，本港收緊社交距離措施，港股昨(14日)低開後跌幅擴大，失守10天線。恒指收報25,477點，跌294點。國指跌170點至10,405點。大市成交額為1,789億元。納指回吐，在港上市的互聯網股跟隨向下，阿里巴巴(09988)跌5.5%。美團(03690)亦走低4.3%。澳門放寬內地客入境措施，濠賭股急升，銀河娛樂(00027)升6.1%，為表現最佳藍籌。金沙中國(01928)亦升5.0%。
澳門新冠病毒應變協調中心公布，澳門即日起將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，意味內地所有城市居民到訪澳門將不再需要進行為期14天的醫學觀察。與此同時，自7月15日上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離14天醫學觀察。雖然廣東省與澳門之間往來放寬，但自由行及旅行團仍未恢復，對改善賭收的幫助有限，加上疫情持續升溫，實際需求復甦的步伐預期不會太快，股價反彈或傾向短暫。
中汽協公布，6月乘用車銷量按年升1.8%，增速較5月下降5.2個百分點，主要由於去年同期為國五國六排放標準轉換前夕，行業去庫存導致基數較高所致。若然不計及一次性因素，行業整體銷量改善趨勢未改。其中，乘聯會數據顯示，6月豪華車零售按年增長27%，按月增長9%，表現優於整體車市，市場份額更創出14.9%的歷史新高。基於豪華車銷售維持強勁，市場份額擴大，建議關注豪華車經銷商龍頭中升控股(00881)及永達汽車(03669)。
展望後市，A股整固，加上本港疫情惡化，恒指失守10天線。然而，由於A股牛市仍處於初期階段，預期整固後將再續升浪，港股走勢料會跟隨，恒指20天線料有支持。市場焦點方面，投資者宜關注本周四即將公布中國第二季度GDP，以審視經濟復甦進展。
個股推介方面，信達生物(01801)為國內大型生物醫藥平台，擁有超過20個正在研究的項目。信達與多家國際大型藥企包括禮來、英賽德以及羅氏等合作，反映集團為中國一線的生物製藥公司。信達首個商業產品達伯舒去年3月獲批上市，2019年銷售收入10億元人民幣，今年首季收入升至4億元人民幣，加上另一產品達悠同亦獲得國家藥監局上市批准，不但令集團開始進入收成期，收入及市值更足以脫離生科B股的行列，未來有望加入深滬港通。建議買入，上方阻力位為60元，向下止蝕為50元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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