【專家點評】陳樂怡：信達生物開始進入收成期

澳門新冠病毒應變協調中心公布，澳門即日起將北京和湖北省從病毒高發地區名單中剔除，意味內地所有城市居民到訪澳門將不再需要進行為期14天的醫學觀察。與此同時，自7月15日上午6時起，對從粵澳口岸進入廣東省人員不再實行集中隔離14天醫學觀察。雖然廣東省與澳門之間往來放寬，但自由行及旅行團仍未恢復，對改善賭收的幫助有限，加上疫情持續升溫，實際需求復甦的步伐預期不會太快，股價反彈或傾向短暫。

展望後市，A股整固，加上本港疫情惡化，恒指失守10天線。然而，由於A股牛市仍處於初期階段，預期整固後將再續升浪，港股走勢料會跟隨，恒指20天線料有支持。市場焦點方面，投資者宜關注本周四即將公布中國第二季度GDP，以審視經濟復甦進展。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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