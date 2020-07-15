【市前重點睇】道指飆556點　紐油企40美元

美匯指數弱見96.25；離岸人民幣(CNH)高見7.0019；港匯報7.7511；美元兌日圓徘徊於107.24；歐元升至1.1407；英鎊處1.2566。金價曾升至1,810美元水平。布油直迫43美元；紐油報40.6美元。道指期貨升逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指漲逾400點。

●港股ADR指數收報25,529點，升52點。

●即月恒生指數夜期收報25,656點，升117點，高水178點，成交28,204張。

●美國10年期國債孳息率升0.49點子，報0.6233厘。

●日本及加拿大央行周三(15日)議息，市場預料將維持利率不變。日本央行今公布利率決定，普遍預計維持主要政策不變。據悉，央行官員認為經濟形勢基本符合4月發布的預測報告，經濟展望料不會有大的向下調整。

●聯儲局理事布雷納德稱，因新冠肺炎疫情反彈，將對美國經濟復甦構成風險。如果經濟持續出現疲弱，恐會造成持續性損傷。

●據外電引述代表透露，OPEC+要求未按協議減產的成員國額外減產，該組織預料在周三會議上宣布下月放鬆每日合計960萬桶的減產措施。

●紐約8月期油收報每桶40.29美元，升0.19美元或0.47%；布蘭特9月期油收報每桶42.9美元，升0.18美元或0.42%。

●紐約8月期金收報每安士1,813.4美元，跌70美仙或0.04%。

●英國富時100指數收報6,179點，升3點或0.06%；法國CAC指數收報5,007點，跌48點或0.96%；德國DAX指數收報12,697點，跌102點或0.8%。

●美國勞工部公布，當地6月消費物價指數(CPI)按月升0.6%，扭轉5月的0.1%跌幅，並高於市場預期的0.5%增幅，而按年亦升0.6%，符預期。

●英國國家統計局公布，當地5月國內生產總值(GDP)按月增1.8%，結束連續兩個月萎縮，但仍差過預期的增長5.5%。4月則修訂至收縮20.3%。

●【全球攬炒】英奢侈品牌Mulberry大幅裁員及重組品牌。

●【旅業蕭條】

-達美航空次季勁蝕446億，收入瀉近90%。

-維珍航空達成117億拯救方案。

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