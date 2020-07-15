【股民熱話】全球股市如走進「神秘結界」　你識驚嗎？

今年以來，全球爆發新冠肺炎，第三波疫情如今正威脅全球經濟復甦，下半年的經濟V型反彈憧憬可能泡湯。之不過，全球股市如走進了「神秘結界」，大漲小回，民間愈來愈多「股神」，無論是美股、中國股市抑或港股，散戶參與度都處高位，可宏觀經濟表現未許樂觀。筆者都好想知道，當大家走出呢個股市「結界」，眼底下又會是甚麼景況？

有睇電影或電視劇的，可能都聽過甚麼是「結界」，多半富有「靈異」色彩，也有指是一個宗教術語，反正大概就是比喻進入脫離現實的境界。第二季以來，全球主要股市不斷攀升，主要提早反映疫後經濟由低位反彈，憧憬下半年迎來經濟強勁復甦；而疫情期間改變了消費者和商業習慣，科網技術更廣乏的應用，利好新經濟股。大型科網股成為股市領頭羊，估值升完可以再升，為全球量寬下嚴重氾濫資金提供出路，亦製造出財富效應，令市況突然變得牛氣沖天。

可實體經濟表現如何？美國的感染個案不斷上升，疫情已去到難以收拾的地步。美股依賴少數大型科企股升勢支持，論估值，再上升空間似乎正在遞減，可強勢股登頂後一旦回落，股市疲弱的底子就要現形，相信在美國11月總統大選前，政治上不容許美股崩盤，故不少資金還是繼續押注股市，任由紙鳶繼續放。

港股方面，亦不遑多樣，ATMX(阿里巴巴、騰訊、美團、小米)股價不斷上升，不是炒美股同業做好帶動身價水漲船高，就是炒作染藍概念，內險、內地券商股、龍頭內需股均熱炒。可香港如今正面對第三波疫情，限聚措施又再收緊，相信會抵銷政府向市民派發現金及為企業提供保就業等資助的效用，對商業景氣復甦的樂觀憧憬或無法兌現。下半年商家與打工仔的處境，好可能是不病死就餓壞肚子之虞。資金不斷湧入香港、港股上升的基礎，頗大程度出於中國概念，致使港股估值與香港經濟惡劣的實況愈行愈遠。

至於中國，除了受惠最先走出疫情、以及新經濟氣氛利好之外，7月23日開始，將全面開放金融業予外資參與，亦為A股市場帶來炒作條件，加上有官媒發出股市「健康牛」訊息，更令股民肆無忌憚入市高追，科創板和深圳創業板的高潮迭起，令身處「結界」的股民，炒得如癡如醉。

問題是，中國廣泛地區出現水災，農作物失收、大量房產受損，連帶疫情實際上並未全面受控，同時影響着內地經濟。雖然最新內地公布的進出口數據有改善，但在內、外需求均充滿不明朗因素之下，經濟復甦的可持續性不無疑問，而這些風險顯然尚未完全反映在A股估值上。

身處呢個局面，理性投資者，可能會選擇「割禾青」，遠離股市；現實的投資者，或會定止蝕位，有限度參與大型高流通量個股，免得錯失搵銀機會；緊貼國策者，也許就樂做魚缸「清兵」，冇有怕全情投入炒作。到底最終誰對誰錯，只有做事後孔明。

近期筆者心裏時常湧起的一句話，就是「一旦無常萬事休」！雖然仍覺得第三季全球股市在政治需要下繼續反覆偏好，可歷史相告，股市表現不可能長期與實體經濟脫節，而過去A股的長官意志人為升市，還沒有一次是好收場，故總覺危機感一天比一天強烈。

最怕眼前「股市牛」只是海市蜃樓，夢醒時分一切皆「空」！身處這個由美國任意印銀紙而製造出來的資產泡沫年代，資產價值扭曲已為時逾十年，正趨向極點，雖然大家都沒有「水晶球」，難料何時才會修正，但就要明白，修正終有一天要來臨，一旦來臨，這次調整可能是史詩級別！

展望短期市況在高位波動性會增加，各位缸邊友要緊握扶手。識驚的話，炒還炒，還是要做定兩手準備，邊升邊調整組合鎖定利潤，控制持倉風險，免被殺個措手不及！

東網財經專欄作者 帥哥

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