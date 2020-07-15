【二手弱勢】十大屋苑一半冧價　有個單位1個月挫近6%

新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，部分藍籌二手樓價格回落。7月首半個月全港十個指標屋苑平均實用呎價，佔一半較6月同期下跌，當中將軍澳新都城跌達5.7%最多，其次是荔枝角美孚新邨挫3.9%。樓價回落，該批項目期間暫錄124宗買賣，按月增約25%。

【新都城】

新都城7月平均呎價下調至15,720港元，暫錄11宗買賣，較上月同期少3宗。香港置業劉浩勤稱，不少失落於同區新盤的向隅客，陸續回流二手市場，以購買新盤細單位預算，已可購入二手樓的三房單位，故推動屋苑大單成交增多，拉低平均價。

該盤近日再錄千萬元成交，單位為1期4座中層H室，實用面積698方呎，日前以1,000萬元售出，呎價14,327元。他又認為，政府應該撤辣，二手盤源才會增加，讓有意入市的買家有更多選擇，帶動樓市交投量同時趨升。

【美孚新邨】

至於美孚新邨本月暫錄10宗交投，平均呎價14,215元，按月低約3.9%。中原馮健平指出，部分買家轉投新盤市場，二手成交開始放緩，部分業主遂擴大議價空間，樓價因而回落。現時屋苑放盤叫價，普遍已有約3%議幅。

【第一城、太古城】

沙田第一城平均呎價最新報17,333元，按月跌2.9%，但期間有17宗成交，較6月同期增70%。鰂魚涌太古城近日亦「有價講」，本月錄至少16宗買賣，惟平均呎價按月跌1.4%至20,633元。

【麗港城】

東九龍大型屋苑茶果嶺麗港城，本月至少有20宗成交，較上月同期急增4倍，同時平均呎價按月漲4.4%至14,324元。美聯吳紹輝表示，區內全新樓盤開價推出，相比下項目呎價亦屬低水，吸引準買家出動搵樓，交投隨即大幅向上。

事實上，該屋苑近日亦錄平價買賣個案。中原洪金興方透露，項目4座低層A室，實用面積748方呎，套三房間隔，日前以928萬元獲買家承接，呎價12,406元。成交呎價料創該盤近3個月以來新低。

【嘉湖山莊】

此外，上車盤天水圍嘉湖山莊7月份至少錄15宗買賣，平均呎價10,856元，與上月同期相若，但呎價低於1萬元成交再現。市場消息稱，該盤麗湖居9座極低層H室，實用面積547方呎，三房間隔，減價後以546.5萬元獲承接，呎價僅約9,991元。

【曼克頓山劈1650萬沽】

事實上，受多項利淡樓市因素影響，二手業主放盤減幅擴大。荔枝角曼克頓山四房樓王累劈1,650萬元沽出，連雙車位僅售4,150萬元。減價金額夠買3個沙田第一城兩房單位。

美聯吳志輝稱，上址為1座中層A室，實用面積1,847方呎，望維港海景，去年放盤叫價5,800萬元，劈價後獲同區買家承接，呎價22,469元。原業主持貨13年，帳面賺1,583.4萬元離場。

他續稱，該盤每個車位市值近400萬元。有大型銀行對上址網上估值逾4,550萬元，若扣除兩個車位市值，成交價低估價逾26.3%。資料顯示，同座較低層同室單位，2017年做價已達4,200萬元。

●yoo Residence帳蝕440萬

市區單幢樓連錄蝕讓。銅鑼灣yoo Residence中層單位，實用面積520方呎，去年叫價1,900萬元，至上月減價速度加快，單月內連降3口價至1,380萬元，最後以1,288萬元售出，呎價24,769元。據了解，是次成交價較2013年購入價帳面低逾440萬元，期間貶值近26%，但未扣除購入時有機會獲得的回贈。

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