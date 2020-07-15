【專家點評】古勝：港股跌穿10天線 但唔好睇太淡？
2020年07月15日 08:15
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尋日港股跌穿10天線25,600點水平，降軌的趨勢更明顯了；不過，昨(14日)早一度跌逾500點至25,254點見支持，尾市回升至25,477點收市。以7月7日最高見26,782點計，與尋日低位相差約1,500點，調整幅度唔算細，都唔係冇機會作出反彈，短線唔好睇得太淡，至於中長線，仍然要視乎中美關係走向，相信未來數個交易日是關鍵。
早前熱炒的新經濟及科網股，尋日都陷入調整，而身為醫藥股龍頭之一的石藥集團 (01093)，股價相對硬淨，加上近月升勢唔算誇張，加上醫藥股也是今年熱炒的主題之一，有機會追落後，可候低吸納。
睇走勢，石藥3月中至6月份一直於12至14元之間上落橫行，6月底升穿14元阻力位後，一路延10天線向上，尋日大市陷調整，該股亦只係微跌1%收報16.02元。建議貼近10天線即15元邊入市，上方較大阻力為18元，向下跌穿14元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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