【專家點評】鄭勤龍：港股陷調整　未係入市時機？

從卦象顯示，恒指走勢正處於《風澤中孚》變《坎為水》之中。在易經，水性向下流，今「中孚」和「坎」卦皆帶有水象，因此若將卦象應用於大市的預測上，便可預示恒指在短期內的沽壓仍然不輕。

承接上周預示恒指需先行整固的《天地否》變《風山漸》，近日大市雖曾穿越250天移動平均線之上，但最終仍然無法站穩，隨後更連日下跌了逾千點，10天移動平均線於昨日亦失守，收報25,477點，可說是應驗了「否」卦物極必反的卦象。

「中孚」卦為風吹澤水之象，澤中之水本來是自然界中最為安定的，因此生長在澤邊的草木必然較為茂盛，所以能吸引鳥獸聚集，然而當強風來襲的時候，便會打破這片安寜的景象掀起波浪，引伸於大市為波濤洶湧。

此外，「坎」卦為易經中的四大難卦之一，在古人眼中，水為險象，常言道「欺山莫欺水」，今「坎」卦水性旺盛，固此相信大市目前還未是最有利的入市良機。

玄學金融家 鄭勤龍

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