亞洲股市：日股飆逾300點　韓澳股齊升1%

美股三大指數做好，其中道指飆556點；亞洲主要股市向好，日本日經225指數大幅高開230點或1%，報22,817點，其後升幅擴大至334點或1.4%，至22,921點。日產汽車漲近7%，其自2016年以來首次重返日圓債券市場。

據日媒報道，隨着東京都的新冠肺炎疫情擴大，東京都將把新冠肺炎疫情警戒級別提高至最高級別，即「認為疫情正在擴散」。

南韓首爾綜合指數高開25點或1%，報2,208點，最新仍升33點或1.5%，報2,216點。個股方面，現代汽車股價漲6%。

南韓統計局數據顯示，失業率由5月份創出的十年最高水平4.5%回落，6月份失業率意外地小幅降至4.3%，低過預期的4.5%，但仍遠高於受到疫情衝擊前的水平。就業人數較上年減少35.2萬人，為連續第四個月下降。

澳股揚升，最新升80點或1.3%，報6,125點。

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