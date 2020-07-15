【專家點評】沈振盈：A股牛市重臨言之尚早

周二港股再度下跌，恒指最低跌至25,254點，跌幅逾500點，幸而尾市跌幅收窄，最終只下跌294點。上星期二恒指出現大成交「高飛曲墜」的走勢，開市一度升近26,800水平，結果從高位回落近900點。經過一個星期的下跌，從高位計已回落接近1,500點，暫仍可當作是正常的調整。

早前港股之升，主要是藉着外圍股市的帶動，炒經濟復甦。另外，內地股市放量式上升，加上市場「鋪天蓋地」地渲染A股牛市重臨的說法，令市場情緒一下子全面樂觀起來，自然地造就了大市出現調整的機會。然而，當疫情出現第二波的爆發，加上美國「強行地」推動經濟活動正常化，完全漠視當地確診個案不斷創新高，投資者逐漸感覺股市位高勢危。

再者，筆者覺得A股的所謂「牛市」重臨，只是假牛市，時機未到，亦要有所等待。現時環球局勢仍未穩定，歐美股市純粹靠資金推動，過度的量寬已製造了金融風暴的危機，此刻若引發A股的牛市起步，絕對不是適當的時候。故此，今次港股的升浪，仍應該看作是熊市反彈浪視之，投資者不要掉以輕心，輕率地高追及持重倉。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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