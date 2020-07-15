【港股開市】騰訊及滙豐漲逾2% 蒙牛創新高

美股隔晚做好，道指期貨再漲近300點，港股開市飆410點或1.61%，恒生指數報25,888點；國企指數高開151點或1.46%，報10,556點。

藍籌股差不多全線上升，蒙牛乳業飆4.3%表現最佳，股價創36.55港元新高；碧桂園升2.9%緊隨其後。強勢股香港交易所漲2.6%，報365元。

大型科網股回升，騰訊獲大行唱好，股價高開2.5%報538元，貢獻恒指75點。美團點評升4%報205元；阿里巴巴及小米集團升1.5%及1.7%。

金融股合力撐市，滙豐控股升2.3%報37.7元；友邦保險升1.5%；建設銀行升0.8%；中國平安升0.7%，合共貢獻恒指119點。

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