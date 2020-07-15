A股快報：三大指數揚升　金融股漲1%

內地股市回勇，滬綜指高開7點或0.22%，報3,422點；深成指高開21點或0.15%，至14,017點；創業板指數高開7點或0.26%，至2,866點。

板塊方面，次新股領飆6%，金融及船舶製造股升逾1%，有色金屬股升0.7%，地產股穩升；而釀酒股跌0.7%。

中聯重科高開5%，公司預計上半年淨利潤為38億至42億元人民幣(下同)，按年增47.5%至63.03%。

英科醫療開市再漲停板，報184.37元，為年內首隻10倍股。

君實生物在科創板上市首日漲超289%，報216元。

滙豐報告指出，滬綜指及滬深300指數新的年底目標位分別為3,600點及5,000點。若未來經濟及盈利復甦不能實現，預計將會有更多的刺激措施。

該行看好科技及高端製造業將受惠刺激政策措施，如果市場風險上升，消費板塊將會跑贏大市，調升必需品消費股、醫療保健股及IT板塊至「超配」，將金融板塊調降至「中性」，將能源板塊調降至「看淡」。

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