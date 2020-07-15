港股格局：陳政深指今周宜重上兩萬六

港股周三高開逾400點後逐步回落，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位，雖然不會對香港經濟有即時影響，但正反映中美關係持續惡化。再者，美國無意與中國商討第二階段貿易協議，亦令市場認為中美關係趨向負面，加上英國準備分兩步禁用華為5G設備，反映西方國家與中國開始形成壁壘分明的兩派陣營。

此外，美國金融股開始公布業績，並對下半年展望相對審慎，抗疫措施令企業營運前景不明朗，亦影響投資者的入市信心。

不過，環球游資仍然充裕，需要找資產買入，所以不少強勢股調整過後再錄資金追捧。他亦看好科技股後市仍可看高一線。

大市方面，他預期恒指升至接近兩萬六會遇上阻力，但此水平同時是250天線，今周宜收復此水平，向上趨勢才有望持續。至於下方兩萬五是較大的支持。

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