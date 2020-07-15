【專家點評】王昕媛：新能源車產業鏈向好 有咩股票可揀？

根據市場統計，全球蘋果產業鏈規模為5,000億美元。那麼現在新能源車產業鏈如何呢？以平均電動車16萬元/輛計，當前全球240萬輛/年，全球新能源車產業規模為3,840億元人民幣，規模小於蘋果產業鏈。當前中國新能源車佔據50%市場。因此，未來新能源車將有長足發展。

蘋果股價至2019年最後一個交易日收盤於293元，較2009年第一個交易日，已累計上漲達27倍。其中，2009年底蘋果發布iPhone 4，其後發布iPhone5至iPhone 11，未來即將發布iPhone 12。在這期間，2012至2016年間，蘋果銷量增速>=營收增速>=利潤增速，股價與銷量及營收增速的趨勢呈較明顯的相關性。隨後，2017至2019年，蘋果營收與利潤增速>銷量增速，蘋果進入提價時代，蘋果的服務收入增速與佔比持續提升，但同樣，蘋果在此時間的股價趨勢與增速的趨勢相同。

我們還發現蘋果的基本面和盤面的規律，當蘋果季度股價漲跌，與利潤或收入同比值的環比改善情況有顯著的相關性。若將蘋果收入與利潤的季度同比值的環比趨勢，與季度股價的季度漲跌幅度情況作對比，當蘋果增速的環比趨勢向好時，股價基本收漲，反之亦然。

那麼特斯拉產業鏈如何了呢？ 2013年3季度特斯拉第一次實現盈利，2017年3季度medel 3實現美國交付，2019年3季度，Model 3實現歐洲交付，2020年特斯拉開啟中國本地化生產。根據特斯拉目標，2020年中，本地化率達到80%，未來實現100%的本地化生產。那麼將給中國本土企業帶來長足發展機會，可以關注寧德時代，三花智控。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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