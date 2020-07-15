【人才流失】避雙重徵稅　內地專業人士考慮離開香港

財經傳媒彭博報道，中國開始對公民的全球收入徵稅(稅率45%)之後，對香港人才流失的擔憂正在增加，這將削弱香港作為金融中心對來自內地的數千名銀行家和其他白領勞工的吸引力。過去5年，香港已向內地人士發放逾34萬個移民簽證。

報道指出，面對高達45%的中國稅率(之前為15%的稅率)，香港各地的內地專業人士正在考慮返回家鄉，以避免受到新的徵稅和香港的高昂生活費用的擠壓。

本來，《港區國安法》訂立後，內地人才來港有望彌補香港和海外人才的流失，可如今又再生變。儘管現在判斷最終有多少人離港言之尚早，但各行各業的專業人士現在有理由離開香港，這可能會給香港受重創的經濟帶來進一步的壓力，並進一步削弱其作為主要金融中心的地位。

近幾周來，在香港的國有企業告訴從內地轉移來的勞工申報其2019年的收入，以便他們可以開始在國內納稅時，令他們加強關注內地的新稅制，而國有企業還向新加坡等其他地區的勞工發出相關的通知。

儘管內地當局於2019年1月修訂了中國的稅收規定，但他們直到最近才披露詳細說明，此舉令許多勞工措手不及。

報道引述諮詢公司Wosheng Law Quotient Academy的Feng Ao表示，一些公司可能會通過提高工資來減輕打擊，特別是對於高管人員，但大多數勞工可能必須承擔實得薪水的損失。他又指，對於絕大多數勞工來說，給予補貼和加薪的機會取決於公司的盈利能力，而鑑於疫情的全球宏觀環境，這不太可能發生。

一家中國國有銀行的高級管理人員表示，自幾年前將家人移居香港以來，他的稅單現在可能會抹掉他積累的積蓄。他的同事們向北京的上級請願，以求救濟，但到目前為止，他們並沒有獲得太大的回應。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》第一條規定：在中國境內有住所，或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住累計滿183天的個人，為居民個人。居民個人從中國境內和境外取得的所得，依照本法規定繳納個人所得稅。

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