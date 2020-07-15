港股格局：張智威指現階段處於健康調整

信誠證券聯席董事張智威表示，港股過去一周先升後整固，恒指最高曾見26,782點。由於環球經濟復甦步伐未如預期，加上疫情出現反彈，在多個不明朗因素下，獲利盤湧現，預期短期內大市仍然反覆。不過，3月以來港股每次調整的浪底呈一浪高於一浪，技術形態仍佳，料現時仍處於健康調整，投資者毋須過分憂慮，恒指於25,000至25,200點料有一定支持，建議維持炒股唔炒市策略。

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