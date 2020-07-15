港股格局：張智威指現階段處於健康調整
2020年07月15日 10:37
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股過去一周先升後整固，恒指最高曾見26,782點。由於環球經濟復甦步伐未如預期，加上疫情出現反彈，在多個不明朗因素下，獲利盤湧現，預期短期內大市仍然反覆。不過，3月以來港股每次調整的浪底呈一浪高於一浪，技術形態仍佳，料現時仍處於健康調整，投資者毋須過分憂慮，恒指於25,000至25,200點料有一定支持，建議維持炒股唔炒市策略。
ATMX四大科網股阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團點評(03690)及小米集團(01810)仍是市場焦點。恒指公司將在8月中旬公布季檢結果，張認為，同股不同權股份或第二上市股份有機會「染藍」，他最看好市值最大的阿里巴巴，其次為美團，最後是小米，相信屆時料可借勢炒一轉，相關股份值得考慮。
另外，新股市場仍然熱鬧，周三(15日)有6隻新股上市，但張智威提醒投資者應小心新股炒過龍。例如上周上市的歐康維視生物(01477)最高曾見43港元，但現價在33元水平徘徊，主要由於早前升勢過急，股價出現明顯回吐。他補充，現階段新股風險相當高，升得急時跌得亦快，新手或穩陣投資者不建議參與，至於短線投機性買入未嘗不可，但亦要識得吼位走貨。
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